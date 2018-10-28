الصحة تعلن عن طرح كميات من ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهاً

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد عن توفير كمية من ألبان الأطفال المستوردة بسعر تكلفة السلعة ليتم طرحها بسعر 50 جنيهاً فقط في الصيدليات ومنافذ الشركات المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان “إن تلك الخطوة أتت في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن السياسات المصرية من أجل العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ومحاولة ضبط أسعار جميع السلع الهامة والضرورية التي يحتاج إليها المواطن”.

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وأوضحت الدكتورة هالة زايد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية من أجل العمل على توفير احتياطي استراتيجي من ألبان الأطفال، والعمل على توفيرها في جميع وحدات الرعاية الأساسية، وأشارت أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي لوزارة من أجل استكمال ضبط المنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن قرار تأمين ألبان الأطفال المستوردة آتي بسبب الطلب الزائد على الألبان المستوردة، مما أدى إلى إحداث نقص في كمية الألبان المستوردة المعروضة في السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسر المصرية، وقد قامت الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية والمتمثلة في وزارة الصحة والسكان من إحكام السيطرة على الأسعار والعمل على توفير مخزون إضافي من الألبان المستوردة ليتم طرحها في الأسواق المصرية بسعر التكلفة.

وقد شدد الوزير على استقرار الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح المنظومة والعمل على توفير الأدوية، واللقاحات، وألبان الأطفال مما يعمل على حماية المواطن المصري، والمحافظة على الشركات المصرية المنتجة للأدوية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان على تنفيذ توجيهات السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل العمل على رفع عدد مراكز عمل ألبان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشاكل صحية المتعلقة بالتمثيل الغذائي إلى 5 مراكز بدل من مركز واحد فقط.

وأكدت زايد أنه قد تم وضع خطة لتصنيع الألبان محلياً تحت إشراف عدد من المتخصصين من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال الأمراض الوراثية مما سوف يعمل على تخفيف الكثير على الأسر المصرية التي تضطر إلى شراء الألبان المصنعة بأسعار مبالغ فيها.

وصرحت الوزيرة أنه قد تم تخصيص رقم على الخط الساخن وهو 16682 للشركة المصرية لتجارة الأدوية من أجل تلقي استفسارات المواطنين عن منافذ الحصول على ألبان الأطفال.

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