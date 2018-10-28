حالة من الحزن والحداد تخيم على جامعة عين شمس.. تعرف على الأسباب

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أدت اليوم جامعة عين شمس وبالتحديد كلية التجارة صلاة الغائب على أرواح أربعة من طلاب الجامعة الذين قد لقوا مصرعهم في حادث “سقوط سيارة” عليهم من أعلى “كوبرى الفنجرى”.

وحضر الصلاة عدد كبير من قيادات جامعة عين شمس حيث تم أداء شعائر صلاة الغائب داخل الحرم الجامعي بالجامعة، وحضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمي عبدالحميد، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الدكتور عبدالناصر سنجاب، و عميد كلية التجارة الدكتور خالد قدري، وعدد من أساتذة الجامعة ووكلائها حيث أعربوا جميعاً عن حزنهم العميق لفقدان أربعة من أبناء الكلية، وقدموا التعزية إلى أولياء أمور الطلاب.

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قامت كلية التجارة بجامعة عين شمس بتعليق لافتات كبيرة تحمل صورة أربعة من طلابها، وسط مكبرات صوت قامت بإذاعة عدد من آيات الذكر الحكيم، وقد شارك عدد من أصدقاء وطلاب الجامعة في تأدية شعائر صلاة الغائب على أروح الطلاب وسط حالة من البكاء والحزن التي سيطرت على الجميع.

وقد أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن إلغاء جميع الأنشطة خلال الأسبوع الراهن حداداً على أرواح الأربعة طلاب، وقد نعى رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالوهاب عزت ونواب الجامعة وعميد كلية التجارة الدكتور خالد قدري، وأمناء العام والأمناء المساعدين وكافة العاملين في الجامعة الطلاب الأربعة.

وقد تقدم إدارة الجامعة بالتعزية إلى أبناء أسر الطلاب وهم “الطالبة شروق عماد الدين محمد عزت، والطالب محمود أمين محفوظ طه، والطالب محمد أسامة كمال السعيد، والطالبة تسنيم أحمد مصطفى.

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