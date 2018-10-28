تفاصيل الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر

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تلقى رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي تقرير حول الخدمات المقدمة إلى أهالي محافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 خلال “العملية الشاملة سيناء 2018″، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية من أجل متابعة تقديم سبل الدعم والرعاية لأهالي محافظة شمال سيناء.

أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد “إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار على استمرار التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تلبية متطلبات أهالي شمال سيناء”.

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وأكد على تقدير الوطن للدور الوطني لأهالي سيناء، والحكومة المصرية تعمل على توفير وتحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي محافظة شمال سيناء، وأكد المستشار خالد سعد “إن التقرير الصادر من محافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 قد شهد صرف ما يقارب من 11 مليون ومائتين وواحد ألف جنيه مصري من وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 10165 أسرة تم صرفها كإعانات نقدية مقدمة إلى الأسر المتضررة، و إغاثات عاجلة من الحوادث، و معاشات استثنائية لأسر المصابين والشهداء”.

الجهود الطبية لشمال سيناء خلال شهر أغسطس 2018

كما جاء أيضا في التقرير “صرف ما يزيد عن ثلاثمائة وسبعة عشر ألف جنيهاً مصرياً من ديوان عام محافظة شمال سيناء لعدد مائة وثلاثة وأربعين حالة كمساعدات إنسانية”، أما فيما تعلق بالجهود الطبية فقد أظهر التقرير أنه قد تم علاج سبعة آلاف ومائة وسبعة حالة في معظم التخصصات في إطار العمل على تنفيذ بروتوكول التعاون لإيفاد أطباء مع “جامعة الزقازيق، وجامعة القاهرة، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر”.

وتضمن أيضا علاج المصابين في المستشفيات الجامعية، والمستشفيات العسكرية، إلى جانب العمل على توفير الأدوية الخدمات الطبية في مستشفيات العريش العام للمرضى الأكثر احتياجاً، كما تم تسليم مكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش بعض من الاحتياجات الضرورية في مجال العلاج الطبي.

كما تم الدفع بثمانية قوافل طبية في مختلف التخصصات من أجل توزيع حصص الإكسجين الطبي وكذلك المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وكذلك توفير الأمصال، والطعوم، وأدوية التأمين الصحي، والأغذية بداخل المستشفيات الطبية إلى جانب تسهيل حصول ثمانية وعشرين حالة من أسر المصابين والشهداء على المساعدات الطبية الخاصة بهم، وتم توفير ثلاثة ميكروباصات من أجل نقل مرضى الغسيل الكلوي بشكل مجاني، وتم توفير أتوبيسين من أجل نقل ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات الطبية.

توفير المواد البترولية لأهالي سيناء خلال أغسطس 2018

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري على أن التقرير قد تضمن أيضا نفقات توفير المواد البترولية لأهالي منطقة شمال سيناء، والتي قدرت بنحو 555 طن غاز صب، وسبعة عشر ألف أسطونة غاز طبيعي، إلى جانب توريد ما يقارب من خمسمائة وعشرين ألف لتر من السولار، وثلاثة مليون لتر من بنزين فئة 80، ومائة وأربعة وأربعين ألف لتر بنزين من فئة 92.

كما تضمن التقرير توفير بنزينة غاز طبيعي للسيارات من أجل التخفيف عن المواطنين، والعمل على تسهيل الحركة، كما تم توفير اثنى عشر ميكروباص من أجل نقل الركاب داخل مدينتي بئر العبد، والعريش، كما تم توفير وقود بداخل جميع محطات الوقود بالعريش.

توفير اللحوم لأهالي شمال سيناء خلال أغسطس 2018

تضمن التقرير أيضا العمل على توزيع كميات كبيرة من اللحوم على أهالي محافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس لعام 2018، والعمل على توفير الدواجن المجمدة، والحية، والأسماك، والخضروات، والألبان، والفواكه، والبقوليات والعديد من السلع الغذائية.

كما تم توزيع عدد من الكراتين تحتوي على عدد من المواد الغذائية على بعض الأسر، كما تم توزيع عدد من الملابس خلال عيد الأضحى على العديد من الأسر، وأتت تلك الخطوة بالتعاون مع المجتمع المدني، وقد تم تنظيم خمسة زيارات منزلية بواسطة “الرائدات الريفيات”، كما تم عقد ندوات عن الإرشاد الأسرى بحضور واحد وخمسين مستفيد، كما تم عقد ندوات في مجال الشمول المالي والتنمية البشرية حضر فعاليتها حوالي خمسة وتسعين مستفيد.

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