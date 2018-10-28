مصر للطيران تقدم 4 بطاقات لبرنامج المسافر الدائم.. تعرف على مميزات كلاً منهما

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صرحت شركة مصر للطيران لجميع عملائها عن تقديم برنامج المسافر الدائم Egyptair Plus أو تم عرف باسم “الولاء”، وتضمن البرامج على العديد من المميزات على متن رحلات الشركات الأعضاء في تحالف “ستار العالمي” لشركات الطيران المختلفة.

وقد حرصت شركة مصر للطيران على تطوير وتصميم برنامج لعملائها يتيح لهم العديد من المميزات حتى يستطيعون الاستفادة منه، تنقسم عضوية برنامج الولاء” إلى 4 مستويات مختلفة، وهي:

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البطاقة الزرقاء.

البطاقة الفضية.

البطاقة الذهبية.

البطاقة البلاتينية.

البطاقة الزرقاء

تتيح البطاقة الزرقاء إلى العملاء التسجيل أول رحلة سفر بعد استيفاء استمارة الاشتراك خلال البرنامج، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج المسافر الدائم.

البطاقة الفضية

يحصل عميل شركة مصر للطيران على البطاقة الفضية بعد تحقيقه سفر ثلاثين ألف ميل.

البطاقة الذهبية

يحصل عليها العميل بعد وصوله إلى ثلاثين ألف ميل بعد المستوى الفضي بمدة سنتين.

البطاقة البلاتينية

وهذه البطاقة تمنح لعميل شركة مصر للطيران بعد وصوله إلى مليون ميل من السفريات.

مميزات البطاقة الزرقاء

يحصل عميل الشركة على البطاقة الزرقاء بطريقة مباشرة فور انضمامه إلى البرنامج.

يمنح العميل خمسة كيلوجرام إضافية من الحقائب مجاناً عند السفر عبر رحلات شركة مصر للطيران.

بعد حصول العميل على ثلاثين ألف ميل من أميال السفر على متن رحلات الشركة أو أي شركة من الشركات الأعضاء في تحالف ستار ينقل العميل بطريقة تلقائية إلى البطاقة الفضية.

مميزات البطاقة الفضية

حصول العميل على الأولوية في تأكيد حجز قائمة الانتظار.

تتيح للعميل الأولوية في قائمة الانتظار بالمطارات.

إنهاء جميع إجراءات السفر من كاونتر درجة رجال الأعمال.

أولوية عميل البطاقة الفضية في الصعود ونزول حقائبه من الطائرة.

حصول العميل على خمسين في المئة خصم على القطعة الثالثة لجميع درجات الحجز في شركة مصر للطيران.

عشرين في المئة أميال إضافية من إجمالي الاميال المستحقة على شركة مصر للطيران.

مميزات البطاقة الذهبية

أولوية تأكيد العميل لحجز قائمة الانتظار.

تتيح للعميل الأولوية في قائمة الانتظار بالمطارات.

تتيح للعميل الأولوية في إنهاء الإجراءات الأمنية “المسار الأمني الذهبي”.

إنهاء جميع إجراءات السفر من كاونتر درجة رجال الأعمال.

أولوية عميل البطاقة الذهبية في الصعود ونزول حقائبه من الطائرة.

منح العميل حقيبة إضافية على جميع درجات الحجز.

استخدام العميل للاستراحات بالمطار مجاناً.

يمنح عميل البطاقة الذهبية 30% أميال إضافية من إجمالي الأميال المستحقة.

أمكانية تحويل أميال من خمسة ألاف ميل حتى خمسين ألف ميل لأي عضو بالبرنامج.

مميزات البطاقة البلاتينية

أولوية تأكيد العميل لحجز قائمة الانتظار.

تتيح للعميل الأولوية في قائمة الانتظار بالمطارات.

تتيح للعميل الأولوية في إنهاء الإجراءات الأمنية.

إنهاء جميع إجراءات السفر من كاونتر درجة رجال الأعمال.

أولوية عميل البطاقة الذهبية في الصعود ونزول حقائبه من الطائرة.

منح العميل حقيبة إضافية على جميع درجات الحجز.

استخدام العميل للاستراحات بالمطار مجاناً.

يمنح العميل أربعين في المئة أميال إضافية من إجمالي الأميال المستحقة.

توفير مساعدة شخصية للعميل في المطار.

أميال إضافية في المناسبات سواء كان عيد زواج، أو عيد ميلاد.

لا يوجد وقت لانتهاء صلاحية الأميال.

عضوية للعميل تمنح مدة الحياة.

رفع درجة السفر بشكل مجاني “قبل ساعة واحدة فقط من السفر في حالة وجود أماكن على الطائرة”.

إمكانية تحويل أميال من 5000 إلى 50.000 لأي عضو في البرنامج.

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