رئيس الحكومة يبدأ زيارته إلى الشرقية بتفقد محطة صرف العصلوجي

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بدأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة الشرقية ، يرافقه عدد من الوزراء.

تهدف زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الشرقية ، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة ، إلى جانب تفقد مشروعات قطاعي الصحة والتعليم.

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وفور وصوله إلى محافظة الشرقية ، تفقد المهندس مصطفى مدبولي ، توسعات محطة صرف العصلوجي في مدينة الزقازيق.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء ، عدة زيارات إلى بعض محافظات الجمهورية ، بينها «الدقهلية ، بورسعيد ، ومحافظات الصعيد».