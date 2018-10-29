رئيس الحكومة: مهتمون بمشروعات الصرف الصحي

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بدأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة الشرقية ، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة ، يرافقه وزراء التضامن اﻻجتماعي ، التموين ، التنمية المحلية ، الصحة ، الزراعة ، والشباب ، ومحافظ الشرقية.

تفقد رئيس مجلس الوزراء في بداية جولته ، توسعات الصرف الصحي في مدينة الزقازيق ، حيث قالت المهندسة راندة المنشاوي ، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق ، إن الطاقة المضافة تبلغ نحو 92 ألف متر مكعب يوميا ، وذلك بتكلفة نحو 600 مليون جنيه ، شاملة محطة المعالجة ، فضلا عن 5 محطات رفع ، كما أن المحطة تخدم نحو 1.2 مليون نسمة ، فى قرى «المسلمية ، بني عامر ، الزرقية ، كفر يوسف سلامة ، كفر أبو حاكم ، بهجات ، منطقة المهندسين ، منطقة الزند ، منطقة غرب الزقازيق ، منطقة الزقازيق بحري ، منطقة الحسينية ، كفر الحضر ونايوس ، منطقة التجنيد ، مشتول القاضي ، كفر الحمام ، وكفر عوض الله حجازي».

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كما تفقد المهندس مصطفى مدبولي ، مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي الزقازيق ، بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا ، بتكلفة قدرها 53 مليون جنيه ، وتخدم مليون نسمة، فى قرى الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة ، نفيذ المشروع، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا ، بمشروعات الصرف الصحي في قرى مصر.