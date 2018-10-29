مدبولي يتفقد مركز الحروق في ههيا خلال زيارته للشرقية

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بدأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة الشرقية ، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة ، يرافقه وزراء التضامن اﻻجتماعي ، التموين ، التنمية المحلية ، الصحة ، الزراعة ، والشباب ، ومحافظ الشرقية.

تفقد رئيس مجلس الوزراء ، مركز الحروق في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية ، يرافقه الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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تبلغ تكلفة مركز الحروق 14.14 مليون جنيه ، ويضم وحدة الكلى الصناعي في المستشفي ، ويخدم المشروع 298.460 نسمة.

وكان رئيس الوزراء أجرى زيارات لعدد من المحافظات في وقت سابق ، بينها «الدقهلية ، بورسعيد ، ومحافظات الصعيد».