رئيس الوزراء ينهي أزمة تعويضات معهد الأورام في الزقازيق

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بدأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة الشرقية ، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة ، يرافقه وزراء التضامن اﻻجتماعي ، التموين ، التنمية المحلية ، الصحة ، الزراعة ، والشباب ، ومحافظ الشرقية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ، معهد الأورام التابع لجامعة الزقايق ، يرافقه الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، والدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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ويخدم معهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق ، نحو 8 ملايين نسمة من سكان محافظة الشرقية ، إلى جانب المحافظات المجاورة.

وخلال زيارته للمعهد ، أجرى المهندس مصطفي مدبولي ، اتصالا هاتفيا بهشام درويش رئيس الأمانة للتعويضات ، لحل أزمة تعويضات المباني في معهد الأورام التابع لجامعة الزقايق ، حيث قال رئيس الوزراء ، إن الحكومة سوف تعتمد فرق سعر التعويضات خلال أسبوع.

وشكا المقاول الخاص بالمستشفى ، لرئيس مجلس الوزراء ، من أنه بدأ العمل في المستشفى قبل عامين ، لكنه اضطر لوقف العمل بها لاختلاف الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

كما استمع المهندس مصطفى مدبولي ، من رئيس جامعة الزقازيق ، عن المعوقات التى واجهتهم لاستكمال المعهد ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى سوف تنتهي خلال 8 أشهر ، بينما تنتهي المرحلة الثانية خلال عام ونصف العام ، حيث يخدم المشروع 8 ملايين نسمة من سكان محافظة الشرقية ، فضلا عن سكان المحافظات المجاورة.