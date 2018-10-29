رئيس الوزراء يزور مدارس و«أطفال بلا مأوى» في الشرقية

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بدأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة الشرقية ، لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة ، يرافقه وزراء التضامن اﻻجتماعي ، التموين ، التنمية المحلية ، الصحة ، الزراعة ، والشباب ، ومحافظ الشرقية.

وخلال زيارته إلى محافظة الشرقية ، أجرى المهندس مصطفى مدبولي ، زيارة إلى مدرسة المتفرقين في مدينة الزقازيق ، والمقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع ، وبتكلفة 57 مليون جنيه مصري ، كما تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بصورة مفاجئة ، وهي المدرسة الحاصلة على المركز الأول في إنتاج الألبان ، وأجرى كذلك زيارة إلى مؤسسة «أطفال بلا مأوى» ، التي تم تطويرها بتمويل 16 مليون جنيه مصري ، من صندوق «تحيا مصر» ، وأيضا الجمعية التعاونية الاستهلاكية.

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