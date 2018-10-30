وزير التموين يعلن عن موعد إيقاف بطاقات التموين التي تحمل أخطاء

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي “إن الوزارة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بأزمة نقص البطاطس في الأسواق التجارية المحلية والذي أدت إلى الحد من الأزمة بشكل كبير”.

وأضاف “هناك كميات كبيرة من محصول البطاطس قد تم ضخها في المنافذ آخرها عشرة آلاف طن قد تم ضخها في محافظة الدقهلية”، وجاءت تصريحات الوزير على هامش جولته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة الشرقية.

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وأكد الدكتور علي المصيلحي “إن هناك العديد من المشكلات في عمليات تسجيل البطاقات التموينية، ويتمثل معظم تلك المشكلات في تسجيل المترفين وكذلك المسافرين وغيرهم في بطاقات الدعم السلعي”.

وشدد الوزير “أن يوم السابع من شهر نوفمبر القادم لعام 2018 سوف يكون أخر موعد من أجل تصحيح بيانات بطاقات الدعم السلعي، واعتباراً من يوم الثامن من شهر نوفمبر القادم لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء، ولكن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدم صاحب البطاقة بتظلم وخصوصاً إن كان هناك أخطاء لثلاثين مليون رقم قومي، ولم يتبقى سوى 5 مليون رقم بحاجة إلى تصحيح بيانات بطاقات الدعم السلعي”.

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