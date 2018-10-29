سحب منخفضة وطقس معتدل الحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على شمال البلاد ، وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، أما الرياح فتكون معتدلة ، وتنشط في بعض الأحيان على شمال البلاد.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر ، تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 30 درجة ، الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 28 درجة ، الصغرى 18 درجة.

مطروح ، العظمى 26 درجة ، الصغرى 16 درجة.

سوهاج ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 17 درجة.

قنا ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 16 درجة.

أسوان ، العظمى 34 درجة ، الصغرى 17درجة.