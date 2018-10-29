“الكهرباء” تعلن بدء تطبيق الزيادة الجديدة وتقدم نصائحها لترشيد الاستهلاك

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كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أن الوزارة تنوي اضافة الزيادة الجديدة المقررة على فاتورة استهلاك التيار الكهربائي، والتي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، مؤكدا أنه لا تحريك لأسعار الاستهلاك العام الجارى.

كان هذا من خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، الموافق 29 أكتوبر، ببرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، حيث نصح المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بمراقبة وترشيد استهلاك التيار الكهربائي، موضحا أن لمبات الليد توفر ما يقرب من 50% من استهلاك التيار الكهربائى، لافتًا إلى أنه عندما يقوم المستخدم بفصل «فيش التليفزيون والسخان»، وكافة الأجهزة التي يستخدم فيها الريموت عن التيار الكهربائى يستطيع ترشيد استهلاكه من التيار الكهربائي.

كما أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تسعى لرفع الدعم بشكل كامل ونهائيا عن استهلاك الكهرباء والطاقة، ولكن بشكل تدريجي ينتهي بحلول عام 2022،يأتي هذا عن طريق خطة رفع الدعم الواضحة تماما منذ عام 2014، مضيفًا:«زيادة أسعار استهلاك التيار الكهربائى يتم تلقائيا في شهر يوليو من كل عام».

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وأشار أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن خطة رفع الدعم نهائيا بنسبة 100% في 2022، مؤكدا أن الدولة ما زالت تدعم استهلاك التيار الكهربائى وفقا لحجم الاستهلاك.

كذلك اوضح من خلال مداخلته، أن هناك 7 شرائح تحصل على دعم استهلاك التيار الكهربائى، مضيفا «السبع شرائح تتمتع بدعم الدولة ما عدا الفئات التي تستهلك أكثر من ألف كيلو وات».