ضبط 3 آلاف طن بطاطس لدي المحتكرين بالبحيرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، صباح اليوم الإثنين، الموافق 29 أكتوبر، من ضبط أكثر من 3 آلاف طن من البطاطس المخزنة بالثلاجات بهدف احتكارها وحجبها عن التداول بالأسواق، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، استهدفت ضبط أصحاب ثلاجات ومخازن السلع القائمين على احتكار المواد الغذائية وحجبها عن التداول وأسفرت الجهود عن ضبط 3102 طن من سلعة “البطاطس”.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو “أحمد ص.أ” 27 سنة، وهو مدير مسئول عن إحدى شركات الاستثمار العقارى، لحيازته وتجميعه كمية من البطاطس وزنت نحو 2327 طنا بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء.

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وضبط عاطف.م.م 48 سنة مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة دمنهور، لحيازته وتجميعه كمية من البطاطس وزنت نحو 425 طن، بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء.

كذلك تم ضبط س.ع 41 سنه مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، تقع في دائرة مركز شرطة أبو المطامير، لحيازته وتخزينه 350 طن بطاطس “تقاوى” بالثلاجة المُشار إليها، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة بعدم تخزين المحاصيل الزراعية لضخها بأسعار مرتفعة.

وعقب عمليات الضبط تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى استمرار الحملات لضبط كافة أشكال استغلال السلع.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت الخميس الماضي، الموافق 25 أكتوبر، من ضبط نحو 3820 طن من البطاطس المخزنة لدى بعض التجار المحتكرين، جاء ذلك خلال الحملات التي اطلقتها الهيئة لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس، فى إطار متابعه توافر السلع الغذائيه للمواطنين بأسعار مناسبه للحد من ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس، وجارى استمرار الحملات خلال الايام المقبلة لضبط الاسواق وإنهاء الأزمة .

كما تعاونت وزارة الداخلية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لإنهاء أزمة احتكار البطاطس وخصصوا خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين ، حال احتكار السلع الغذائية وتخزين البطاطس ، أو زيادة أسعار السلع والمواد البترولية والسلع المدعمة ، وتهريب الدقيق ومصانع اللحوم والدواجن ، والسلع الغذائية غير المرخصة

وأوضحت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، أن الأرقام هي:

0227920208 – 0224060800- 0224060801- 0224060802 – 0224060803- 0224060804