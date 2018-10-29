“التعليم” ترد على شائعة إلغاء نظام “البوكليت” في امتحانات الثانوية العامة

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تم في الفترة الاخيرة تداول بعض الأخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن نية وزارة التربية والتعليم في التراجع عن تطبيق نظام “البوكليت” في امتحانات الثانوية العامة.

وبخصوص هذا ، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها صحة هذه الأنباء بشكل قاطع.

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وأكدت مصادر داخل الوزارة، أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جار تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خصوصا بعد النجاح الذي حققه في القضاء على تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكتروني العام السابق، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نظام البوكليت يطبق حالياً كما هو، وهو عبارة عن امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة “أ، ب، ج، د” مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، لافتةً إلى أنه لا تغيير في آلية التصحيح ورصد الدرجات لحين انتهاء نظام الامتحانات بعد عامين.

وعلى صعيد متصل، لفتت الوزارة إلى أن الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وقف المعدل الزمنى لها، مؤكدةً على إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

وفي نهاية بيانها الصادر حول شائعة إلغاء نظام البوكليت، ناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (‪0227963273‬).