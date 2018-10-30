الصحة: توفير ألبان الأطفال بالمنافذ بسعر 5 جنيهات للعلبة الواحدة

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صرحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، الموافق 29 أكتوبر، إن وزارة الصحة والسكان، طرحت عبوات ألبان الأطفال بالصيدليات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، يأتي هذا ضمن الحرص الدائم من قبل الوزارة على ضرورة وأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، ويوصي بالألبان الصناعية في حالات محددة للأطفال الذين حرموا من الرضاعة الطبيعية، وهي انقطاع اللبن الطبيعي، وحالات التوأم، أو وفاة الأم، أو إصابتها بأحد الأمراض التي تمنعها من الرضاعة.

وخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية cbc، أضافت “عبدالمجيد”، أن نسبة الأطفال المحرومين من لبن الأم في مصر تقدر بـ ١٢٪؜ من نسبة المواليد على مستوى الجمهورية، لهذا السبب وفرت وزارة الصحة ١٠٩٣ منفذا على مستوى الجمهورية لتقديم الألبان المدعمة للأطفا. ليصبح سعر عبوة تحت سن ٦ أشهر، بـ 5 جنيهات للعلبة الواحدة، و ٢٦ جنيها للعلبة الواحدة لسن فوق الـ٦ أشهر.

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يتبع ذلك للأطفال المنطبق عليهم القرار الوزاري رقم ٥٦٢، والذي تضمن الحالات سالفة الذكر، ويتم التأكد من الحالات من خلال تقديم ما يثبت من شهادة وفاة، أو شهادة طبية تثبت مرضها، مؤكدة عدم وجود عجز في سد احتياجات الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما أشارت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إلى أنه يتم توريد مليون علبة لبن شهريا لسن تحت الـ ٦ أشهر، ونصف مليون لسن فوق الـ ٦ أشهر، ولما لمسته الوزارة من نقص الألبان في القطاع الخاص تم ضخ عدد مليون علية لبن بسعر ٥٠ جنيها، ويتم توزيعهم من خلال الشركة القابضة للأدوية، وعددهم ٢٩ صيدلية على مستوى الجمهورية، ويمكن الحصول عليها من خلال الخط الساخن ١٦٦٨٢.

وتابعت: نحن نعاني من استسهال بعض السيدات اللاتي يستخدمن الألبان الصناعية، بديلًا عن الرضاعة الطبيعية، على الرغم من التأكيدات المستمرة للوزارة بأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، وخاصة في الشهور الـ ٦ الأولى، مشيرة إلى أن الدولة أيضا وفرت الألبان العلاجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.