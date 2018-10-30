الصحة تعلن عن توفير كميات كبيرة من البنسلين بسعر 6 جنيهات

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صرحت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان الدكتورة رشاد زيادة “أنه قد تم توفير كميات وفيرة من البنسلين بسعر ستة جنيهاتً داخل الوزارة، وعشرة جنيهات في الصيدليات الحرة”.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان “لدينا فائض كبير في كميات البنسلين والشركات لديها مخزون استراتيجي كافي، ولا يوجد أي أزمات في سوق الدواء المصري”.

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وناشد الدكتورة رشاد زيادة أي مريض يواجه أزمة في الحصول على البنسلين أن يتقدم ببلاغ إلى إدارة الصيدلة من خلال الخطوات المعروفة على أن يتم التعامل بشكل فوري مع شكوى والعمل على حلها خلال فترة زمنية صغيرة، وأوضحت “لم يعد لدينا أزمات كبيرة في نقص الدواء مقارنة بالوقت السابق”.

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