الصحة: طرح البنسلين بـ 6 جنيه بالوزارة و10 جنيهات بالصيدليات الحرة

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أعلنت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أكتوبر، أن الوزارة نجحت في توفير كميات كبيرة من عقار البنسلين بسعر 6 جنيهات داخل صيدليات وزارة الصحة، وبسعر 10 جنيهات بالصيدليات الحرة .

وأضافت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية: “لدينا فائض كبير فى فى البنسلين والشركات لديها مخزون استراتيجى كافى ولا يوجد أى أزمات فى السوق”.

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وأكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن ما تردد عن وجود أزمة في توفير البنسلين هى مجرد شائعات مغرضة، ولا وجود لأى أزمات فيهما على الإطلاق، وبخصوص الأنسولين فقد استطاعت الوزارة حل الأزمة منذ شهر وأكثر مشيرة إلى أنه لا يوجد أى مشكلة في توافر الأنسولين بالصيدليات الآن..

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إلى أن سياسة الكشف المبكر عن النواقص فى الأسواق يرجع لها فضل كبير فى خفض أعداد الأدوية الناقصة فى السوق، مؤكدة أن الوزارة تقوم بشن حملات تفتيش تجوب الأسواق للكشف عن وجود أى أدوية مغشوشة، أو غير مطابقة للمواصفات

وتابعت الدكتورة رشا زيادة، أن أى مريض يجد أزمة علية إبلاغ إدارة الصيدلة من خلال خطوطها المعروفة وسيتم التعامل فوريا وحلها خلال فترة صغيرة جدا، وتابعت لم يعد لدينا أزمات كبيرة فى نقص الدواء مقارنتا بالماضى .