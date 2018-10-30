نادي القضاة يوجه خطاب إلى وزير الداخلية.. تعرف على الأسباب

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تقدم نادي القضاة المصري بطلب إلى وزير الداخلية المصري بزيادة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المحاكم المصرية وأثناء انعقاد الجلسات، حتى يستطيع القضاة القيام بتأدية مهام أعمالهم، وأداء رسالتهم بما يحفظ للقضاء قدسيته و يحفظ للدولة هيبتها.

وجاء هذا الطلب من نادي القضاة في خطاب موجه إلى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وأعلن فيه عن تثمين الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في سبيل حفظ الأمن المصري الذي سوف يظل حامياً لساحتها، وحفاظاً على هيبة القضاء المصري و منصته.

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وأكد نادي القضاة “إن طلبه بزيادة الإجراءات الأمنية، جاء بعد ما شهدته ساحات المحاكم، من فوضى واعتداءٍ على منصة القضاء والقضاة”.

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