تفاصيل استلام 120 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالعبور

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كشف المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العبور تستعد اليوم لتسليم عدد 120 وحدة سكنية، بالمرحلة التكميلية بمشروع دار مصر، قاطنة بـ (5 عمارات) أكواد (111) موقع 1، أرقام (1 – 34 – 35 – 36 – 43)، بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وذكر المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 5 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

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خطوات تسليم 120 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالعبور

وبخصوص أسلوب استلام الوحدات السكنية، شرح المهندس أحمد عمران أن على الفائز بالوحدة اتباع الآتي:

أولاً: التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

ثانيًا: إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

ثالثًا: التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.

المستندات المطلوبة لاستلام الوحدات السكنية بمشروع دار مصر

يجب على الفائز بالوحدة أن يحضر المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.