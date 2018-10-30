تفاصيل إعلان الحكومة إضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات

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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على إضفاء “صفة النفع العام” على بعض الجمعيات والمؤسسات وجاءت تلك الأنباء بناء على ما تم نشره في الجريدة الرسمية.

نص الجريدة الرسمية عن إضفاء صفة النفع العام على بعض المؤسسات

قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2261 لسنة 2018 رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العلم الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017: وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي قرر

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المادة الأولى

وفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسات والجمعيات التالية مؤسسة خير الجنوب للوحدة الوطنية لتنمية المجتمع المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت رقم 1022 لسنة 2010.

مؤسسة نبض الحياة للتنمية الشاملة المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت رقم 1967 لسنة 2014.

مؤسسة الكل في واحد للمواطنة والتنمية المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تحت رقم 3625 لسنة 2010.

جمعية سنابل الخير للتنمية والمحافظة على القرآن الكريم المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت رقم 832 لسنة 2006.

جمعية بيت العيلة لأبناء جنوب الصعيد للتنمية والخدمات المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت رقم 1195 لسنة 2010.

جمعية الأمل للرعاية والتنمية الشاملة المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف رقم 684 لسنة 2005.

جمعية البر والتقوى للرعاية الاجتماعية العاشر من رمضان المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رقم 1119 لسنة 2000.

جمعية النهضة النسائية للتنمية بإقليت المقيدة بدائرة التضامن الاجتماعي بأسوان تحت رقم 625 لسنة 2002.

جمعية خير دمياط للأعمال الخيرية المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي دمياط تحت رقم 493 لسنة 2010.

جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط تحت رقم 773 لسنة 2016.

جمعية اللي جاي أحلى لتنمية المجتمع المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تحت رقم 3659 لسنة 2015.

جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بالنجاحية مركز نجع حمادي المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم 1349 لسنة 2011.

جمعية تنمية المجتمع بالمندرة قبلي مركز منفلوط، المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تحت رقم 573 لسنة 2003.

المادة الثانية

تتمتع كل من المؤسسات والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:

عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها. عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم. إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسات والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 صفر سنة 1440 هـ، والموافق 27 أكتوبر سنة 2018″.

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