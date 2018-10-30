تقرير: تراجع واردات مصر من الدواجن بنسبة 55.4% والسكر 49%

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كشف مصدر بوزارة التجارة الداخلية، أن فاتورة استيراد السلع التموينية الإستراتيجية لـ 14 سلعة أساسية والتي تمثل 17% من إجمالي السلع المستوردة، سجلت ارتفاعًا طفيفًا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بنحو 2.7% لتبلغ 8.181 مليار دولار بالمقارنة بـ 7.959 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وفي تقريرها الشهري، ذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أكتوبر، أن إجمالي واردات مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6 %.

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وبيّن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجع واردات مصر من “الدواجن” بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة بـ 126.13 مليون دولار، كذلك شهدت واردات مصر من “السكر” انخفاضا كبيرا لتسجل ما قيمته 373.71 مليون دولار بالمقارنة بـ 643.34 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 49%،وسجلت الواردات من”العدس” انخفاضا بنحو 20 % لتبلغ ما قيمته 52.35 مليون دولار مقابل 65.40 مليون دولار.

وشهدت واردات مصر من “القمح” خلال الـ 9 شهور الماضية نحو1.761 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغ 12%، كما تراجعت واردات”الفول” بنحو6.4 % لتبلغ 146.47 مليون دولار مقابل 156.58 مليون دولار كما تراجعت واردات “الزيوت النباتية” بنحو 12.6 % لتسجل ما قيمته 855.47 مليون دولار مقابل 979.33 مليون دولار.

وعلى النقيض، لفت التقرير أيضًا إلى ارتفاع واردات “الألبان ومنتجاتها” بنحو 49.3% لتسجل خلال 9 شهور ما قيمته 502.45 مليون دولار مقابل 336.33 مليون دولار، كما زادت الواردات من “الأسماك والقشريات” بنحو 24.6 % لتسجل خلال 9 شهور 473.09 مليون دولار مقابل 379.51 مليون دولار ، وسجلت واردات “الأرز” ارتفاعا بنحو 14 % لتبلغ ما قيمته 51.28 مليون دولار مقابل 44.96 مليون

كما أشار التقرير إلى أن واردات “الحيوانات الحية” سجلت زيادة بنحو 61.7% لتبلغ قيمتها 141.66 مليون دولار مقابل 87.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الفول الصويا” بنسبة 53 % لتسجل 1.027 مليار دولار مقارنة بنحو 670.46 مليون دولار.

فضلًا عن أرتفاع واردات مصر من “اللحوم ” حيث سجلت نحو 18.3 % لتبلغ نحو 1.064 مليار دولار خلال 9 شهور من العام الحالي مقابل 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.