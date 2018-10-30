وزير الخارجية: السيسي وميركل يناقشان الهجرة غير الشرعية وجهود مكافحة الإرهاب اليوم

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قال وزير الخارجية السفير سامح شكري ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة ، خاصة ملف الدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر في الاقتصاد ، وبرامج التعليم والتعليم الفني.

وفي تصريحات للوفد الإعلامي المصري ، المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى في برلين، أضاف السفير سامح شكري ، أن اللقاء سيتناول مناقشة جهود مصر في الهجرة غير الشرعية ، والضمانات التي تقدمها الحكومة الألمانية لتحفيز الشركات الألمانية للعمل في مصر ، فضلا عن دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي ، والتفاعل علي مستويات العلاقات المصرية والاتحاد الأوروبي ، كما يتضمن اللقاء كذلك ، استعراض الاوضاع الإقليمية والدولية.

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ولفت وزير الخارجية ، إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الألماني ، شهد بحث العلاقات العربية – العربية ، وتأثيرها الإقليمي في المنطقة ، ودور مصر الإقليمي وأهمية العلاقات المصرية – الألمانية ، باعتبار أن مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط ، كما تناول اللقاء ، الحديث عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ، وتثمين جهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية ، والدور الذي تبذله مصر في ليبيا ، وتوحيد الجيش الليبي والقضية الفلسطينية.

وزاد السفير سامح شكرى ، أن ألمانيا مهتمة بالبرامج التنموية مع القارة الإفريقية ، لنزع فتيل الأزمات والنزاعات المسلحة ، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بجهود مواجهة الإرهاب ، قال وزير الخارجية إن ألمانيا مهتمة بقضية الإرهاب بنفس اهتمام مصر ، وهناك برامج وجهود مع الجانب الألماني لمنع الهجرة غير الشرعية ، واستضافتها للاجئين في السنوات الماضية.