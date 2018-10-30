البورصة تواصل موجة المكاسب وتبدأ جلسة اليوم على ارتفاع جماعي

منذ 41 دقيقة أخبار مصر
البورصة تواصل موجة المكاسب وتبدأ جلسة اليوم على ارتفاع جماعي
سوق المال المصري

افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.07% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.35% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.12%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.49% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ الجلسة الماضية على انخفاض ، حيث وصل إلى 12.950 نقطة ، وذلك قبل أن يرتفع مرة أخرى ، ثم نجح في الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستوى 13.074 وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أن القوى الشرائية ليست بالقوة الكافية ، لكن المؤشر ما يزال قادرا على الوصول إلى مستوى 13.200 نقطة. خاصة في ظل صمود سهم البنك التجاري الدولي أعلى مستوى 78.00 جنيه.

كما توقعت شركة «مباشر» ، استمرار الصعود نحو مستويات 13.400-13.500 نقطة ، اعتمادا على ارتفاع أحجام التداول ، حيث إن عدم قدرة الارتدادات السابقة على الاستمرار ، كان سببه ضعف أحجام التداول.