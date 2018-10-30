البورصة تواصل موجة المكاسب وتبدأ جلسة اليوم على ارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.07% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.35% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.12%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.49% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ الجلسة الماضية على انخفاض ، حيث وصل إلى 12.950 نقطة ، وذلك قبل أن يرتفع مرة أخرى ، ثم نجح في الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستوى 13.074 وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أن القوى الشرائية ليست بالقوة الكافية ، لكن المؤشر ما يزال قادرا على الوصول إلى مستوى 13.200 نقطة. خاصة في ظل صمود سهم البنك التجاري الدولي أعلى مستوى 78.00 جنيه.

كما توقعت شركة «مباشر» ، استمرار الصعود نحو مستويات 13.400-13.500 نقطة ، اعتمادا على ارتفاع أحجام التداول ، حيث إن عدم قدرة الارتدادات السابقة على الاستمرار ، كان سببه ضعف أحجام التداول.