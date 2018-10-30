التأمين الصحي توقع عقد مع شركة طبية عاملة في مجال تفتيت الحصوات

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قامت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد بتوقيع عقد لتقديم خدمة تفتيت الحصوات مع إحدى الشركات العاملة في المجال الطبي ومتخصصة في مجال تفتيت الحصوات.

بموجب هذا العقد تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمة طبية للمرضى الذين يعانون من حصوات في المسالك البولية وحصوات الكلى.

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وقد نص التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين على أن تقوم الشركة بفتح منافذ من أجل العلاج في المستشفيات التابعة للهيئة، على أن يتضمن هذا العمل على توفير جميع الأجهزة الطبية اللازمة لهذا، وكذلك العمل على توفير الأطباء من أجل تقديم تلك الخدمة على أعلى مستوى.

وأعلنت الدكتور سهير عبدالحميد “أنه قد تم فتح المنافذ التابعة بمستشفيات جمال عبدالناصر بمحافظة الإسكندرية، و مستشفى صيدناوي في محافظة القاهرة خلال الأسبوع القادم”.

وأضافت “سوف يتم جميع المنافذ التابع إلى مستشفيات المجمع الطبي القائم في محافظة طنطا، ومستشفى الهلال بمحافظة سوهاج، ومستشفى قنا للتأمين الصحي، ومستشفى السويس للتأمين الصحي”.

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