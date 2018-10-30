صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فوري.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

أعلن نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتور شريف فاروق أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع العضو المنتدب لشركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية أشرف صبري.

وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلى صرف المرتبات والمعاشات عن طريق “منافذ شركة فوري”، وأوضح أن تلك الخدمة سوف تعمل على توفير الوقت والجهد على أصحاب المرتبات والمعاشات وجميع عملاء البنك، إلى جانب العمل على إتاحة العديد من طرق صرف المستحقات المالية.

Advertisements

وأوضح “إن شركة فوري تعمل في مجال تزويد الهيئات وكذلك الشركات بالحلول الاقتصادية في مجال الإيداع الإلكتروني للتحصيل و الفواتير عن طريق دفعها إلكترونياً أو صرف أو شحن أو إيداع الأموال.

وأشار أن بنك ناصر الاجتماعي حريص كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد ومتطور في مجال النظم الإلكترونية لتتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع المصري، وشدد أن البنك يحرص على تقديم حلول غير تقليدية لجميع عملاء بنك ناصر الاجتماعي.

بموجب بروتوكول التعاون مع شركة فوري يستطيع بنك ناصر الاجتماعي أن يستفيد من ثمانين ألف منفذ تابع للشركة إلى جانب القنوات والمنافذ البنكية المعتمدة، وكذلك المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات والبنوك.

ويصل عدد من يتم تحويل مرتباتهم عن طريق بنك ناصر الاجتماعي حوالي مائة وعشرين ألف عميل، ومستحقي المعاشات حوالي ثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف مستفيد.

كيفية صرف العميل لمستحقاتهم من خلال منافذ فوري

على العميل أن يتوجه أي منفذ من منافذ فوري.

يستخدم العميل كارت ATM الخاصة به، ويمرره من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر ليتم سحب المبلغ المطلوب.

على أن يقوم التاجر بإتمام عملية سحب المبلغ المالي وتسليم المبلغ المطلوب إلى العميل مع إيصال معتمد لشركة فوري.

أقرا المزيد البورصة تواصل موجة المكاسب وتبدأ جلسة اليوم على ارتفاع جماعي