تفاصيل اجتماع وزير النقل مع المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية

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عقد اليوم وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات اجتماع مع رئيس الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية “إيرماس” المهندس مصطفى رشاد من أجل متابعة خطة الشركة في مجال عمرات الجرارات.

حضر فعاليات الاجتماعي نائب وزير النقل الدكتور عمرو شعث، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة سكك حديد مصر، وقد قام الوزير باستعراض الوضع الراهن لعمرة وصيانة جرارات قطارات السكك الحديد، وعرض الخطة المستقبلية المستهدفة من أعمال الصيانة من أجل تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية.

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وقد أكد الوزير على ضرورة أن يتم توفير قطع الغيار اللازمة من أجل إجراءات وإكمال أعمال صيانة الجرارات، وعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد أن يتم التأكد من حالة الجرار الفنية.

شدد الوزير أن وزارة النقل والمواصلات تسير في اتجاهات عديدة فيما يخص الجرارات من أجل دعم قوة الجر، والتي تتمثل في تعاقد الوزارة على شراء مائتين جرار جديد، وصيانة الجرارات العامة على الخطوط المختلفة، إلى جانب إعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ فترة طويلة، والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة إلى ورش الصيانة التابعة لهيئة سكك حديد مصر.

وقد استعرض الدكتور هشام عرفات التعاون القائم ما بين شركة أرماس وبين سكك حديد السودان في مجال عمرة وإصلاح جرارات القطارات، وقد أشار رئيس الشركة “أنه يتم إجراء عمرة لعدد أربعة جرارات بإجمالي تكلفة تصل إلى 3.05 مليون دولار، وإجراء عمرة 80 موتور جر تابعة لسكك حديد السودان”.

وأضاف رئيس شركة أرماس عن قيام الشركة بتدريب ما يقارب من اثنى عشر مهندس وفني تابعين لسكك حديد دولة السودان على أعمال إعادة تأهيل وصيانة موتورات جر القطارات.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الورش التابعة لشركة إيرماس متخصصة في مجال صيانة وعمرة جميع أنواع جرارات القطارات، حيث تقوم بإجراء العمرات بمختلف أنواعها لجرارات هيئة قطارات سكك حديد مصر بمعدل ثمانية عشر عمرة شهرياً بين متوسطة وخفيفة، وجسيمة، وخمسة وعشرين إلى ثلاثين عمرة اسمية، كما يبلغ عدد العامل في الشركة ما يقارب من آلفين عامل، ومهندس، فني.