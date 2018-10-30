خصم 50% من الاشتراك بـ المؤسسة الاجتماعية العمالية.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

قام مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر في شبرا الخيمة بعقد أول اجتماع له تحت رئاسة الأمن العام لاتحاد عمال مصر النائب محمد وهب الله.

وقد قرر المجلس في اجتماعه الأول تخفيض اشتراكات العمال وأسرهم داخل المؤسسة بنسبة تصل إلى 50%، بما لا يتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً، وقد قام المجلس في هذا الاجتماع باستعراض ملامح خطة تطوير أنشطة المؤسسة في المجالات المختلفة.

Advertisements

كما قرر المجلس أيضا خلال فعاليات الاجتماع تشكيل لجنة تحت رئاسة وكيل وزارة القوى العاملة عادل صبحي للقيام بحصر المشروعات القائمة، والعمل على وضع خطة لتنمية موارد المؤسسة من أجل الاستفادة القصوى من تلك الأنشطة والتي تتمثل في، دور حضانة، وملاعب رياضية، وحمامات سباحة، وصالة مغطاة، وقاعة مؤتمرات رئيسية.

أقرا المزيد صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فوري.. تعرف على التفاصيل