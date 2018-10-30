محافظ شمال سيناء يعلن عن قيمة تعويضات المتضررين من الحرب على الإرهاب

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صرح محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة عن قيمة التعويضات التي سوف يتم تخصيصها إلى الأسر التي تضررت بسبب “الحرب على الإرهاب” في مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد.

وأكد “أنه تم صرف ما يقارب ما مائة وواحد وسبعين مليون جنيهاً مصرياً كتعويضات للمتضررين، مساعدات للمستحقين من أسر ضحايا الحرب على الإرهاب في تلك المنطقة خلال الفترة السابقة”.

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وأوضح محافظ شمال سيناء خلال اجتماعه التنفيذي الذي تم عقده تحت رئاسته وبحضور نائب المحافظ اللواء هشام الخولي، والسكرتير العام للمحافظة العميد أسامة الغندور، والسكرتير المساعد عبدالعال البدري “أنه قد تم التصديق على مبلغ مائة واثنين وعشرين مليون جنيهاً أخرى يتم صرفها للمستحقين تبعاً للضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها”.

وأضاف المحافظ تم افتتاح عدد م المشروعات الجديدة داخل قرية الروضة، وسوف يتم أداء شعائر صلاة الجمعة في يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر القادم بها بالتزامن مع “الذكرى الأولى” لحادث مسجد الروضة، وسوف يحضر عدد من القيادات الدينية والتنفيذية في ذلك اليوم.

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