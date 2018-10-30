في مقدمتها البطاطس.. حملات لضبط السلع الغذائية ومحاربة الاحتكار بمحافظات مصر

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تقوم وزارة الداخلية المصرية بمواصلة حملاتها بالتعاون مع الوزارات المعنية بالأمر من أجل ضبط السلع الغذائية وعلى قائمتها “البطاطس”، من أجل محاربة جشع التجار واحتكارهم لبعض من السلع الراغبين في تحقيق أرباح عالية منها.

حملات أمنية ورقابية على الأسواق التجارية بالبحيرة

تواصل الأجهزة الأمنية والرقابية التابعة لمحافظة البحيرة حملاتها من أجل الرقابة على الأسواق التجارية والتصدي إلى أي محاولة من محتكري السلع الغذائية وعلى رأسها البطاطس، والتصدي لجميع تجار السوق السوداء.

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وتأتي تلك الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وقد أسفرت الحملات التي شنتها أجهزة الرقابة، وإدارة شرطة التموين، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في منطقة غرب ووسط الدلتا من ضبط بعض من الثلاجات التي تستخدم لحفظ المحاصيل الزراعة تحتوي على كميات كبيرة من البطاطس.

كما تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتم مصادرتها إلى حين صدور قرار من قبل “وكيل النائب العام” بشأنها، وتم تحرير المحاضر بتلك الوقائع ليتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

حملات أمنية ورقابية على الأسواق التجارية بالدقهلية

قامت الإدارة العامة لشؤون التجارة في مديرية التموين بمحافظة الدقهلية تحت رئاسة الشربيني متولي المدير العام، و مفتشي الرقابة التجارية من شن حملة على قرية كفر دميرة مركز طلخا.

وقد جاءت تلك الحملة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية السيد محمد دايرة، وقد تم تكثيف الحملات التموينية من أجل ضبط الأسواق التجارية بمحافظة الدقهلية، ومحاربة الغلاء.

أسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة في كفر دميرة التابع لمركز طلخا تحتوي على عشرة طن من البطاطس، كما تم المرور على العديد من الثلاجات الأخرى وقد تم أخذ إقرارات من أصحابها على عدم الاحتفاظ بكميات البطاطس وطرحها أول بأول على الأسواق التجارية.

حملات أمنية ورقابية على الأسواق التجارية بالإسكندرية

شن عدد من ضباط مباحث التموين في مديرية أمن محافظة الإسكندرية بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط محل عصائر قائم في منطقة الجمرك غرب المدينة يحتوي على مائة وثمانية وأربعين كيلوجرام من العصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى مثل العثور على شخص بحوزته اثنين وخمسين زجاجة زيت طعام منتهية الصلاحية، وضبط أربعين قضية تموينية أخرى متنوعة، تم تحرير محاضر بجميع المخالفات ليتم عرضها على النيابة العامة.

حملات أمنية ورقابية على الأسواق التجارية بالقاهرة

شن عدد من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بمحافظة القاهرة حملة أسفرت عن ضبط ثلاجة دواجن ولحوم غير مطابقة للشروط الصحية، وعثر في الثلاجة على طن ونصف طن من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغر مصحوبة بأي مستندات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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