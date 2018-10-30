النيابة الإدارية تأمر بمحاكمة عاجلة لـ 24 مسؤول بمستشفى الخانكة.. تعرف على الأسباب

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أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة أماني الرافعي بإحالة 24 متهم من المسؤولين داخل مستشفى الخانكة للأمراض النفسية إلى المحاكمة بصورة عاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة 10 مرضى.

ومن المتهمين المحالين إلى المحاكمة العاجلة مدير المستشفى السابق، والمدير الحالي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائب مدير المستشفى، وأربعة من الأطباء، وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض في المستشفى، وثلاثة وعشرين من أفراد طاقم التمريض، ورئيس قسم شؤون المرضى، والموظفة بذات القسم في المستشفى.

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وأوضحت النيابة الإدارية أنها قد تلقت بلاغ من “مكتب الدكتور وزير الصحة والسكان” في طلب تحديد المسؤولية التأديبية قبل المختصين في مستشفى الصحة النفسية بسبب وفاة 10 مرضى محجوزين والمودعين فيها تنفيذاَ لأحكام وقرارات صادرة عن القضاء خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس إلى العاشر من شهر أغسطس لعام 2015.

وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المتهمين السالف ذكرهم، وقد تسببوا في وفاة 10 من المرضى بسبب الإهمال والتقصير خلال صيف عام 2015، وعدم اتباع الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة حراره الصيف، حيث أن من الآثار الجانبية للأدوية الخاصة بالمرضى النفسيين ارتفاع احتمالية الإصابة بالاحتباس الحراري داخل أجسامهم، وتراخي المسئولين في اتخاذ الإجراءات الطبية مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمتوفين وإصابتهم بالإجهاد الحراري الذي تسبب في وفاتهم.

وقد استمعت النيابة الإدارية إلى المختصين في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وقد أكدوا عدم قيام المختصين في المستشفى بتابع الإجراءات اللازم اتباعها خلال فصل الصيف المنصوص عليها ضمن “كتاب الأمانة العامة للصحة النفسية” لتلافي إصابة المرضى و تعرضهم للإجهاد الحراري.

كما كشفت التحقيقات عن مغادرة الأطباء وإهمالهم في متابعة حالة المرضى مما نجم عنه وفاتهم بعد إصابة المرضى بالإجهاد الحراري رغم أن هؤلاء الأطباء مكلفون بالعمل، وعدم مناظرة المرضى، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على صحتهم، كما أن أفراد طاقم التمريض المكلفين بمتابعة المرضى لم يكتشفوا حالتهم إلا بعد وصول حرارة المرضى إلى 40 درجة مئوية .

وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بسبب إهمالهم الجسيم وتقصيرهم في أداء مهام وظائفهم مما أسفر عن وفاة 10 مرضى في مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

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