على هامش زيارة السيسي لبرلين.. توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية بين مصر وألمانيا

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أعلن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أكتوبر، عن توقيع 5 اتفاقيات ثنائية بين مصر وألمانيا على هامش زيارة الرئيس السيسى لبرلين.

وأكدالمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن مص وقعت على بروتوكول تعاون اقتصادى مع ألمانيا بقيمة 129 مليون يورو.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى الحفاوة البالغة التي استقبلت بها المستشارة الألمانية ميركل للرئيس السيسي، وترحيبها بمشاركته فى فعاليات قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مؤكدة أن مصر أصبحت تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به للاستقرا فى منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى دورها الرائد فى التنمية ومكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة غير الشرعية ، كما أشادت المستشارة الألمانية بالمستوي المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

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وأضاف السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حرص على توجيه الشكر للمستشارة ميركل ولألمانيا لاستضافتها قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، كذلك لما شهده سيادته من حفاوة الاستقبال خلال زيارته لبرلين.

كما عبر الرئيس السيسي عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي على أساس من الشراكة وتحقيقاً للمصالح المتبادلة، لافتًا إلى التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور، لاسيما على ضوء تزامن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن اعتباراً من يناير 2019.