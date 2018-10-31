اليوم.. السيسي يبحث مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع وزيرين ألمانيين

منذ 13 دقيقة أخبار مصر
اليوم.. السيسي يبحث مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع وزيرين ألمانيين
عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين ، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ، كل على حدة.

تتناول مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزيرين الألمانيين ، دعم علاقات التعاون بين مصر وألمانيا ، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط ، والقارة الأوروبية ، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.