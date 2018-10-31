اليوم.. السيسي يبحث مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع وزيرين ألمانيين

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين ، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ، كل على حدة.

تتناول مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزيرين الألمانيين ، دعم علاقات التعاون بين مصر وألمانيا ، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط ، والقارة الأوروبية ، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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