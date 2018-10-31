التضامن: بدء صرف معاشات نوفمبر 2018 من ماكينات الصراف الآلي

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أمرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعي الخاص والعام الحكومي بالعمل على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من أجل البدء في صرف المعاشات خلال بداية شهر نوفمبر القادم اعتباراً من يوم غد الموافق الخميس إلى حوالي 7.6 مليون مستفيد بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12.7 مليار جنيهاً مصرياً.

وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي تيسيراً من أجل صرف المعاشات والعمل على انتظام الصرف في جميع المنافذ المختلفة، وأشارت “إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعي ويبلغ عددهم حوالي 2.6 مليون بقيمة مالية تصل إلى 3.3 مليار جنيهاً متاح لهم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، على أن يتم الصرف من منافذ مكاتب التأمينات بداية من غداً الموافق يوم الخميس”.

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وأوضح أن المعاشات التي سوف يتم صرفها من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك مكاتب البريد عددهم حوالي 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال مدة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم لعام 2018.

ومن المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة عن طريق البنوك عددهم 1.5 مليون قائم بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهاً مصرياً يتم صرفها اعتباراً من العاشر من شهر نوفمبر القادم.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محمد سعودي “أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تيسير عمليات صرف المعاشات، وضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ، وكذلك العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم المالية”.

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