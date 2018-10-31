أمطار على حلايب وشلاتين وطقس معتدل.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب تأكيدات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، ومناطق من جنوب الصعيد ، أما الرياح فتكون معتدلة ، وتنشط أحيانا على شمال البلاد.

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وذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 30 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 29 درجة.

قنا ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 32 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 32 درجة.

أسوان ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 34 درجة.