تعرف على رسالة النسخة الثانية من منتدى شباب العالم

Advertisements

تشهد مدينة السلام شرم الشيخ ، للعام الثاني على التوالي ، فعاليات منتدى شباب العالم ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، ويشارك في المنتدى أكثر من 5 آلاف شاب وشابة من دول العالم المختلفة ، بهدف التعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات ، وذلك بحضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

تهدف رسالة النسخة الثانية من منتدى شباب العالم هذا العام ، إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية ، التي تسعى إلى تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري ، وهي: «نحن أحفاد الفراعنة ، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية ، أثرتنا الثقافة القبطية ، عززتنا الطقوس الإسلامية ، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة في أدبنا ، نحتضن عادات البحر المتوسط ، وأخيرا نقع في قارة إفريقيا وننتمي إلى دول حوض النيل».

Advertisements

ويدور منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ ، حول التنوع ، وذلك عن طريق إنشاء بيئة لقادة شباب العالم ، من مختلف الخلفيات والخبرات والأفكار مع هدف واحد ، فضلا عن مناقشة طرق إحداث تغيير إيجابي للمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، حيث ينبع هذا الترابط القوي الذي نتقاسمه مع التنوع من تاريخنا كمصريين ، أصحاب خلفيات ثقافية متعددة.