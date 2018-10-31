مصرع طالب في المرحلة الابتدائية في مدرسة للغات بأوسيم.. تعرف على التفاصيل

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تقوم خلال الوقت الراهن الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة وفاة طالب في المرحلة الابتدائية داخل مدرسة لغات في منطقة أوسيم، انزلق الطالب من على “مرجيحة” واصطدام بها في منطقة الرأس تسبب عنه جرح ونزيف أسفرت عن وفاة الطالب.

انتقلت النيابة إلى مناظرة جثة الطفل، وتم إصدار تصريح بدفن الجثة، وقد طلبت تحريات المباحث الأولية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة إلى الوقت الراهن.

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وأوضحت التحقيقات التي تمت تحت إشراف من مدير أمن الجيزة الدكتور مصطفى شحاته أن أحداث الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ يفيد بوفاة طفل داخل مدرسة لغات خاصة في منطقة أوسيم وبالتحديد في بشتيل.

وقد تم انتقال قوة أمنية تحت قيادة مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء رضا العمدة إلى المدرسة وتبين وجود آثار دماء في حديقة فناء المدرسة أسفل “المرجيحة”، وتبين أن الطفل المتوفى يسمى “محمد. خ” يبلغ من العمر عشر سنوات.

وأوضحت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية حول الحادث، ولم توجه أسرة الطالب المتوفى أي اتهام بالتسبب في وفاة الطفل، وأمر اللواء إيهاب مختار بتحرير محضر بواقعة وفاة الطالب، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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