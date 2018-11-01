وفاة الإعلامي حمدي قنديل عن عمر يناهز 82 عاماً

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وفاة الإعلامي القدير “حمدي قنديل” بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الاثنين وثمانين عاماً، وسوف يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان اليوم الموافق الخميس.

أعلن عاصم قنديل شقيق الإعلامي حمدي قنديل عن وفاة شقيقه، وقد ولد الإعلامي الكبير في أسرة من الطبقة المتوسطة، وتربى في كنف أب يمل ناظر مدرسة، وأمه متعلقة في قرية كفر عليم، التابعة لمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتعود أصول أسرة الإعلامي إلى محافظة الشرقية، وجده الأكبر هو “قنديل خليل” عمدة قرية المحمودية في مركز ههيا لعام 1830 م.

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وتزوج الإعلامي الراحل من الفنانة نجلاء فتحي، قام قنديل في مرحلة المراهقة بالعديد من الرحلات الصيفية السنوية وتنقل ما بين أجمل عواصم الدول الأوروبية، ولم يحرم من ممارسة الكشافة أو أي هوية، وقام بالعديد من الجولات الطويلة بالصحراء بعد ثلاثة أعوام من دراسة الطب.

وقد قرر الإعلامي حمدي قنديل أن يعمل في مجال الصحافة، وانضم إلى مجلة “آخر ساعة” بناء على طلب من الصحفي مصطفى أمين، وبدأ صحافي يقوم بنش رسائل القراء نظير خمسة عشر جنيهاً خلال عام 1951م.

وتزوج الإعلامي حمدي قنديل 3 مرات، ومنهم الفنانة نجلاء فتحي ولم ينجب أطفالاً، وأعلن أن هذا الأمر لا يشغله كثيراً، وسافر الإعلامي إلى دولة الإمارات وقدم برنامج “قلم رصاص” إلا أنه بعد مضي 5 سنوات تم إيقاف البرامج، تولى قنديل رئاسة تحرير القناة الفضائية المصرية، وقناة دريم، وقدم برنامج “قلم رصاص” على القناة الليبية الفضائية، وعلى قناة دبي.

محمد رمضان ينعي قنديل على تويتر

نعى الفنان الشاب محمد رمضان الإعلامي الكبير حمدي قنديل عبر حسابه الشخصي على تويتر “البقاء لله ربنا يرحمه #حمدي_ قنديل”.

الحلفاوي ينعي قنديل بكلمات مؤثرة

كما نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي الفنان الكبير حميد قنديل عبر حسابه الشخصي على تويتر “رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم، والحضور الوقور، والخلق الرفيع، والطلة المميزة الأستاذ حمدي قنديل”.

تويتر يتحول لدفتر عزاء عن رحيل قنديل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “#حمدي_قنديل”، تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر حيث تفاعل معه العديد من متابعي الموقع، ومن أبرز التغريدات على تويتر “#حمدي_ قنديل قلم الرصاص الذي لم يمح ما كتبه”، وغرد أخر “قلمك الرصاص لا تمحوه أي أستيكة مهما كانت جودتها.. وداعاً# حمدي_ قنديل”.

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