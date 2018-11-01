طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بخصوص خصم من ميزانية الأبنية التعليمية لشراء التابليت

منذ 52 دقيقة أخبار مصر
طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بخصوص خصم من ميزانية الأبنية التعليمية لشراء التابليت
مجلس النواب المصري

تقدم عضو البرلمان المصري النائب عبدالعزيز بدير بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن “خصم نسب من ميزانية مخصصات الأبنية التعليمية” من أجل شراء التابليت.

وصرح البرلماني “بالرغم من تخصيص ثلاثة مليارات جنيهاً في موازنة العام الجاري لشراء التابليت، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيهاً أخرى مقسمة على تدريب المعلمين والحوافز إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خصمت من موازنة الأبنية التعليمية”.

وقد طالب البرلماني من الدكتور طارق شوقي بالرد على طلب الإحاطة وخصوصاً أن التابليت لم يتم توزيعه على جميع الطلاب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.