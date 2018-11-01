التأمين الصحي تعلن عن تشغيل 5599 عيادة صحية مدرسية

Advertisements

أعلنت رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتورة سهير عبدالحميد عن تشغيل ما يقارب من 5599 عيادة صحية أحادية مدرسية من أجل تقديم الخدمات العلاجية والصحية لطلاب المدارس المصرية.

وأكدت “إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قد وجهت إلى دعم خدمات الصحة المدرسية، وتقديم الدعم الكامل للطلاب مع توفير الأدوية وخصوصاً الطارئة”.

Advertisements

وأوضحت “أن خدمات التأمين الصحي تقدم إلى الطلاب بشكل مجاني”، وأكدت على سد عجز التمريض والأطباء في جميع عيادات التأمين الصحي خلال الفترة القليلة القادمة.

أقرا المزيد طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بخصوص خصم من ميزانية الأبنية التعليمية لشراء التابليت