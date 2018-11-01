التموين: صرف مقررات شهر نوفمبر لـ بطاقات الدعم السلعي اعتباراً من اليوم

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف مقررات السلع التموينية المدعمة من مقررات شهر نوفمبر لعام 2018 اعتباراً من اليوم الموافق الخميس الأول من شهر نوفمبر من خلال شركتي الجملة “العامة والمصرية”.

أكدت الوزارة أنه قد تم صرف مقررات السلع التموينية إلى بقالي التموين وكذلك تم صرفها إلى منافذ التوزيع، من أجل صرفها من قبل المواطنين أصحاب بطاقات الدعم السلعي على مدار الشهر الحالي، وتصل قيمة الدعم المخصص لكل فرد من أفراد بطاقة التموين حوالي 50 جنيهاً.

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن توفير منتجات اللحوم والسلع الغذائية في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأكد على وجود مخزون استراتيجي من اللحوم وكذلك السلع الرئيسية من الأرز، والسكر، والزيت تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، وشدد على توفير المقررات التموينية لجميع أصحاب بطاقات الدعم السلعي شهرياً.

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