الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي برئاسة «مدبولي»

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بدأت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماعها الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، حيث يعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

كانت الحكومة وافقت في اجتماع سابق لها ، على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية ، لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة ، من المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019 / 2020 ، بهدف طرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بغرض تلبية احتياجات المواطنين ، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والعرض على المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قبل تفعيل الاستيراد.

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