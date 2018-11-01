محافظة الجيزة تعلن إغلاق كوبري المرازيق اليوم.. تعرف على الأسباب

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أعلنت محافظة الجيزة اليوم الموافق الخميس عن إغلاق كوبري المرازيق التابع لمدينة البدرشين من أجل رفع كفاءته، وذلك من خلال تنفيذ بعض من أعمال الصيانة به ولمدة عشرين يوماً في الاتجاهين القادم من الجيزة إلى القاهرة.

وتتضمن أعمال الصيانة عمل طبقة الأيبوسي الخاصة بسطح الكوبري، إلى جانب صيانة الفواصل المعدنية، وقد أعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد “إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد أجرت تحويلات مرورية لضمان السيولة المرورية وعدم التأثير بأي شكل على مستخدمي كوبري المرازق”.

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وأضاف “إن الطريق الدائري الإقليمي سوف يكون بديل مؤقت إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة، ورفع الكفاءة كوبري المرازيق” وأوضح “تم التأكيد على الشركات القائمة على تنفيذ الأعمال بنشر اللوحات الإرشادية واللوحات المرورية في محيط الأعمال بشكل كامل كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر كافة الخدمات المرورية لمساعدة قائدي السيارات والتعديلات المرورية.

ويجدر هنا الإشارة إلى كوبري المرازيق يقوم بربط محافظة الجيزة بمحافظة القاهرة من خلال “قرية المرازيق” التابعة لمركز البدرشين، ومنطقة التبين التابعة إلى محافظة القاهرة.

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