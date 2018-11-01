مصرع طالب بمدرسة بشبين الكوم على يد زميله.. تعرف على التفاصيل

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أمرت اليوم نيابة شبين الكوم بحبس طالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه حيث طعنه باستخدام مطواة داخل مدرسة ثانوية زراعية في مدينة شبين الكوم بسبب المزاح.

وقد أصدر وكيل النيابة أحمد السنوسي وتحت أشرف مدير النيابة شريف الشوربجي والمحامي العام لنيابات المنوفية المستشار محمد البواب، ورئيس النيابة الكلية مصطفى حمزة قرار بحبس الطالب “محمد. ص” أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن محافظة المنوفية اللواء سمير أبو زامل بلاغ من شرطة النجدة عن مصرع طالب على يد زميله في مدرسة الزراعة الثانوية” بشبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع الطالب “إسلام. ع البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً على يد زميله “محمد. ص” البالغ من العمر سبعة عشر عاماً عقب مشاجرة نشبت بينهم، وقام الأخير بطعنه بسلاح أبيض داخل المدرسة، وتم ضبط الجاني، وتم نقل الجثة إلى “مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي”.

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