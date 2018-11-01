القابضة للصناعات الغذائية تطلق مبادرة خضار بلدنا.. والبطاطس بسعر 6 جنيه

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تدشين مبادرة جديدة من قبل “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” على أن يتم تدشين المبادرة اليوم الموافق الخميس الأول من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 من أجل توفير الفواكه والخضروات “خضار بلدنا”.

وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف يتم ضخ كميات كبيرة من السيارات المتنقلة والقوافل خلال مبادرة “خضار بلدنا”، في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر لطرح السلع الرئيسية بأسعار مخفضة، وأعلن وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية هشام كامل “أنه سوف يتم توزيع السلع المخفضة بكل الأحياء بناء على التوجيهات الصادرة المحافظين”

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وأكد أن سعر كيلو البطاطس خلال مبادرة خضار بلدنا سوف تكون بسعر ستة جنيهاً في جميع المنافذ من أجل حل أزمة البطاطس، وأضاف “سوف يتم توزيع عشرين طناً من البطاطس في جميع أنحاء محافظة الجيزة بكميات تكفي احتياجات السوق المصري منعاً لأي محاولات من بعض التجار لاستغلال أو احتكار أي سلعة”.

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