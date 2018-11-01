التضامن تطلق مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي المتمثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطلاق فعاليات مبادرة تحت عنوان “خدعوك فقالوا”، وتهدف تلك المبادرة إلى توعية الطلاب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بأضرار المخدرات وتعاطيها ضمن “برنامج اختار حياتك”، والذي تقوم على تنفيذ التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل إعداد كوادر طلابية مميزة.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي “إن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بإضرار تعاطي المخدرات، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة”.

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وأكد والي “أن اختيار الأصدقاء إلى جانب تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والبرامج التدريبية من أجل وقاية طلاب المدارس، وتوعيتهم بمخاطر الإدمان”، وأوضحت أن المستهدف في تلك الحملة هو ثلاثة آلاف مدرسة في مختلف المحافظات خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأكدت على استكمال فعاليات المبادرة خلال الفصل الدراسي الثاني ليصل إجمالي عدد المدارس المستهدفة حوالي عشرة آلاف مدرسة خلال العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان “أن الأنشطة التوعية المقدمة إلى المدارس المصرية تتنوع ما بين برنامج اختيار حياتك الهادف إلى بناء شخصية إيجابية لطلاب وطالبات المدارس المصرية والعمل على اكسابهم مهارات حياتية متميزة.

أكد “سوف يتم ربط تلك المهارات الحياتية بمواجهة مشكلة الإدمان تنفيذاً للقاءات اليوم الواحد، والذي يعتمد على التواصل مع الطلاب، والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان، وطرق العلاج والوقاية منه من خلال استخدام أساليب غير تقليدية”.

وأوضح أن الحملة من المقرر أن تستهدف ما يقارب من خمسمائة ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم في مراحل التعليم الابتدائية، والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.

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