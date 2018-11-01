القاهرة تعلن قطع المياه لمدة 16 ساعة على بعض المناطق

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه لمدة زمنية تصل إلى ستة عشر ساعة محافظة القاهرة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 وحتى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في محافظة القاهرة

شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته.

مدينة قباء.

عمارات الفاروقية.

قطاع الأمن المركزي.

تقسيم عمر بن الخطاب.

مساكن الضباط.

أطلس 3

مساكن النيل.

مناطق من توسعات النهضة الجديدة.

وقد أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه يأتي بسبب تطوير “طريق بلبيس الصحراوي” وسوف يتم عمل اللحام لتحويل مسار الخط الرئيسي للمياه قطر 800 مم.

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وأهاب الشركة بجميع المستشفيات والمخابز والمواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال يوم السبت، وأوضحت سوف يتم الدفع بعدد من السيارات المحملة بمياه الشرب الصالحة إلى المناطق المتأثرة، وأضاف أنه في حالة وجود أي طلب من المواطنين يرجى الاتصال على الخط الساخن على الرقم “125” من أي تليفون أرضي.

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