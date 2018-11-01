بـ«الدراجة».. السيسي يتجول في شرم الشيخ

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، جولة تفقدية في مدينة السلام شرم الشيخ بـ«الدراجة» ، حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وصل مساء أمس الأربعاء إلى مطار شرم الشيخ الدولي ، عائدا من العاصمة الألمانية برلين ، وذلك بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام ، التقى خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس الألماني.

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ويستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم ، الذي ينطلق تحت رعايته في مدينة السلام شرم الشيخ ، في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر 2018 ، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.