الحكومة توافق على تعديل في قانون إنشاء نقابة التجاريين

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 ، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين ، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي طرحتها بعض الوزارات ، والذي نص على الجوانب الخاصة بعمل النقابة كافة.

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وينص التعديل الجديد ، على الشُعب التي تتكون منها النقابة ، فضلا عن شروط الحصول على عضوية النقابة ، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية ، ورسوم الاشتراك بها.

التعديل الجديد نص كذلك ، على أن يكون من بين أهداف عمل النقابة ، الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ، من تلك المهن التي ترتبط بمجال نشاط التجاريين ، فضلا عن تقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة ، وكذلك تحديد متطلبات تطويرها ، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى ، إضافة إلى التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية في العالم أجمع ، وخاصة الدول العربية والإفريقية ، فضلا عن توثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.