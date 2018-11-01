الحكومة توافق على مشروع لائحة ذوي الإعاقة

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس ، وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الوزراء ، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادر في القانون رقم 10 لسنة 2018 ، مع مراعاة بعض الملاحظات التي طرحت ، وإرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

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اللائحة التنفيذية الجديدة تنص على قواعد تحديد حالات الإعاقة ، فضلا عن أنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها ، وكذلك التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة ، عن طريق استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف ، وكذلك تقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية كذلك ، الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات ، وأيضا التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة ، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة ، وتتيح توفير الخدمات المتكاملة اللازمة له ، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها ، إضافة إلى التدخل المبكر بجميع انواعه في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية ، وكذلك تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة.

ونصت اللائحة أيضا ، على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية في مراحل التعليم قبل الجامعي ، بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة ، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بأنواعها ودرجاتها كافة ، في المراحل التعليمية المختلفة ، وأيضا الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.