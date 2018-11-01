الحكومة توافق على إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس ، وافقت الحكومة على مشروع قرار خاص بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 947 لسنة 2017 ، بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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التعديل الجديد ينص على أن ينشئ في مجلس الوزراء ، صندوق باسم «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» ، يشكل له مجلس إدارة ، يكون مختصا بوضع وإقرار السياسات العامة ، واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات في قطاعات الاقتصاد كافة ومتابعة تنفيذها ، إضافة إلى ماجعة وتطوير دور ومسؤوليات الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات كافة.

وينص التعديل كذلك ، على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ، بهدف ضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة ، وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد كافة ، إضافة إلى وضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.